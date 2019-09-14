بالصور.. تكريم نجوم الفن والإعلام بحفل مهرجان القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

تصوير- محمود عبد الناصر:

كرمت إدارة مهرجان القنوات الفضائية في دورته العاشرة، عددًا كبيرًا من نجوم الفن عن أعمالهم خلال شهر رمضان المبارك.

ويشمل المهرجان ثلاث جوائز هي: جوائز النقاد وجوائز الجمهور وجوائز المهرجان الخاصة"، برعاية وزارة الثقافة بعد اعتماد المهرجان رسميا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعه لوزارة الثقافة.

وضمن المكرمين الفنان سيد رجب، دنيا سمير غانم، إياد نصار، محمد دياب، ومحمد الشرنوبي، وأحمد رزق، والفنانة إسعاد يونس وأحمد عبد العزيز وخالد جلال وياسمين أمير وإنجي المقدم وإدوارد وماجد المصري ومصمم الأزياء هاني البحيري والروائي عصام يوسف والإعلامي عمرو الليثي.