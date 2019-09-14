كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - أقيمت يوم أمس الجمعة مراسم جنازة المخرج اللبناني ” سيمون أسمر ” في كاتدرائية مارجرجس المارونية في بيروت . والذي توفي يوم الأربعاء الماضي في مستشفى رزق ببيروت عن عمر يناهز ال 76 عاما بعد صراع مع المرض . وشهدت مراسم تشييع ودفن سيمون أسمر حضور عددا كبيرا من نجوم الفن . جاء من بينهم كلا من الفنانين : ماجدة الرومي ووليد توفيق وراغب علامة وفلة الجزائرية ونجوى كرم ووائل كفوري وريتا حرب وعاصي الحلاني وغسان صليبا . كما كشف المحامي ” زياد البيطار ” وكيل المخرج سيمون أسمر عن وثيقة وصية الفنان الراحل . وتضمنت الوثيقة توصية بإنشاء دار للأوبرا في بيروت مؤلفة من مجلس أمناء مقتدرين وفنانين لبنانيين تكون جزءا كبيرا من مردوده لمساعدة من هم بحاجة من المبدعين اللبنانيين . Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. جنازة المخرج اللبناني ” سيمون أسمر ” بحضور نجوم الفن .. والمحامي يكشف عن وصيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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