كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - أثارت مي حلمي مذيعة الراديو وزوجة المطرب الشاب محمد رشاد الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو لم يتجاوز العشر ثواني.
نشرت مي على حسابها الشخصي على Instagram فيديو قصير صورته لنفسها بالموبايل، وحرصت على إظهار بطنها ثم رسمت علامة تعجب بوجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر مي حلمي تثير الجدل.. هل يصبح محمد رشاد “أب” قريبا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.