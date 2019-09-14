مي حلمي تثير الجدل.. هل يصبح محمد رشاد “أب” قريبا؟

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - أثارت مي حلمي مذيعة الراديو وزوجة المطرب الشاب محمد رشاد الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو لم يتجاوز العشر ثواني.

نشرت مي على حسابها الشخصي على Instagram فيديو قصير صورته لنفسها بالموبايل، وحرصت على إظهار بطنها ثم رسمت علامة تعجب بوجهها.