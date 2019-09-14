رسميا .. دينا الشربيني تعلن زواجها من عمرو دياب

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - بعد رحلة من الشائعات والأقاويل حول العلاقة التي تربط الفنان المصري ” عمرو دياب ” والفنانة المصرية ” دينا الشربيني ” وظهورهما معا في العديد من المناسبات .
أعلن المكتب الإعلامي لدينا الشربيني في بيان له عن زواجها بعمرو دياب رسميا .
وجاء ذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو من حفل زفاف قام بإحياؤه الفنان عمرو دياب بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد من نجوم الفن وكانت دينا بصحبته .
ويظهر في الفيديو عمرو دياب وهو برفقة العروسين ويغني أغنيته الجديدة ” يوم تلات ” وينادي على على دينا الشربيني للصعود على المسرح .
ويظهر في الفيديو صوت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي ” وهي تقول : ” قولي له أنتي بالثلاث بنات ” .
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