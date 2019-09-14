شاهدوا.. تعثر نادين نجيم أثناء تكريمها كأفضل ممثلة عربية في مهرجان الفضائيات

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - الفساتين الطويلة والكعب العالي هي أبرز أسباب سقوط النجمات سواء على السجادة الحمراء أو أثناء التكريمات، وآخرهن نادين نسيب نجيم.



نشرت نادين فيديو لها أثناء تسلمها جائزئها كأفضل ممثلة عربية عن دورها في “خمسة ونص”، وظهرت في الفيديو وهي تدارك لحظة سقوطها على المسرح بعد اختلال توازنها.



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