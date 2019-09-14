أنغام أفضل مطربة عربية في مهرجان القنوات الفضائية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كرم مهرجان القنوات الفضائية في دورته الـ10 النجمة المصرية أنغام، كأفضل مطربة عربية في 2019، وكذلك عدد كبير من نجوم الفن عن أعمالهم خلال شهر رمضان المبارك.
ومن النجوم المكرمين الفنان سيد رجب، ودنيا سمير غانم، وإياد نصار، ومحمد دياب، ومحمد الشرنوبي وأحمد رزق والفنانة إسعاد يونس وأحمد عبدالعزيز وخالد جلال وياسمين أمير وإنجي المقدم وإدوارد وماجد المصري ومصمم الأزياء هاني البحيري والروائي عصام يوسف والإعلامي عمرو الليثي.
وتحرص إدارة المهرجان على أن يكون التكريم بناء على رأى الجمهور عن طريق التصويت الإلكتروني ثم تخضع الأعمال للتقييم من نقاد.
ويشتمل المهرجان على 3 جوائز، وهي جوائز النقاد وجوائز الجمهور وجوائز المهرجان الخاصة.
ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بعد اعتماده رسميا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعة للوزارة.
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