الـ7 الأكثر حصدا للإيرادات في تاريخ السينما.. صامويل جاكسون يتصدر

بعد نجاح فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة Avengers: Endgame" في انتزاع لقب الأعلى تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما من فيلم "أفاتار Avatar"، أثيرت تساؤلات حول الممثلين الأكثر حصداً للإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي عبر التاريخ.

وسلَّط موقع "مينتال فلوس" الأمريكي الضوء على ممثلي هوليوود الذين حققت أفلامهم أعلى نسبة إيرادات في تاريخ السينما الأمريكية، في ظل هيمنة واضحة للذكور وأبطال عالم مارفل السينمائي وتواجد هامشي للنساء.

1. صامويل إل جاكسون





احتل الممثل الأمريكي صامويل إل جاكسون صدارة القائمة، إذ حققت الأفلام التي شارك فيها إيرادات بلغت 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، ونحو 13 ملياراً عالمياً.

وتصدَّر جاكسون القائمة بفضل مشاركته في سلسلة أفلام "أفنجرز" على مدار 4 أجزاء في دور العميل "نيك فيوري"، إضافة إلى مشاركته بأفلام تجارية أخرى مثل "الخارقون The Incredibles".

إسهامات جاكسون الفنية التي تفوق 120 فيلماً حتى الآن لم تمنحه لقب الممثل الأكثر دراً للإيرادات في التاريخ فحسب، بل أيضاً الأكثر تأثيراً حول العالم، وفقاً لدراسة أمريكية من مدونة "علوم الشبكات التطبيقية".

2. روبرت داوني جونيور





حصدت أفلام الممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور نحو 6 مليارات دولار في شباك التذاكر الأمريكي على مدار مسيرته الفنية.

ونجح جونيور في تسجيل عودة قوية للساحة خلال السنوات الأخيرة، على إثر تحوِّله من ممثل مستقل إلى بطل خارق يشتهر عالميا بدور "أيرون مان"، ويعدّ الممثل الأغنى ضمن القائمة، إذ جنى 75 مليون دولار عن مشاركته في فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة".

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3. سكارليت جوهانسون





حققت أفلام الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون ما يقرب من 5 مليارات و200 مليون دولار على مدار مشوارها الفني، وكان لمشاركتها في Avengers: Endgame الإسهام الأكبر في تحقيق هذه الإيرادات.

سكارليت واحدة من سيدتين نجحتا في الوجود بالقائمة، ومن المتوقع استمرار مسيرتها مع عالم مارفل، خصوصاً بعد توقيعها عقداً للعب دور البطولة في فيلم جديد لشخصية "بلاك ويدو".

4. توم هانكس





حصدت أفلام الممثل المخضرم توم هانكس قرابة 5 مليارات دولار، إذ أكسبه أداءه الصوتي لشخصية راعي البقر "وودي" في فيلم الرسوم المتحركة Toy Story 4، وحده مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.

ورغم عدم مشاركة هانكس في أفلام مارفل أو أدائه دور بطل خارق، لكن الشعبية الكبيرة التي تحظى بها شخصية "وودي" كانت السبب في احتلاله مركزاً في القائمة.

5. برادلي كوبر





جنت أفلام الممثل برادلي كوبر ما يزيد على 4 مليارات دولار، وحجز مكاناً في هذه القائمة لسببين، أولهما أنه أحد أعضاء عالم مارفل السينمائي، والثاني أداؤه شخصية الراكون "روكيت".

6. دون شيدل





بلغت إيرادات أفلام الممثل الأمريكي دون شيدل نحو 4 مليارات و400 مليون دولار بفضل مشاركته في سلسلة أفلام "أيرون مان" وفيلم Avengers: Endgame، الذي يلعب فيه دور صديق "أيرون مان" ومساعده الوفي.

7. زوي سالدانا





جنت أفلام الممثلة الأمريكية زوي سالدانا 4 مليارات دولار، وكان لمشاركتها في فيلم Avengers: Endgame الإسهام الأكبر فيها.

واستفادت الممثلة زوي سالدانا من مشاركاتها المتعددة في عالم مارفل بأفلام مثل "حراس المجرة Guardians of the Galaxy"، وسلسلة "أفنجرز"، إضافة إلى مشاركتها في بطولة فيلم "أفاتار".