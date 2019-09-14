Sep 14, 2019
تجاوزت الأغنية الجديدة “صباحي انت” التي أبدعت في صياغة كلماتها الشاعرة الإماراتية جموح وغناها الفنان راشد الماجد أكثر من مليون مشاهدة في خلال 72 ساعة من طرحها على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني.
أغنية “صباحي إنت” من كلمات الشاعرة الإماراتية جموح، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، وغناء الفنان راشد الماجد، وتوزيع مهند خضر ومكساج مهندس الصوت حسين بركات، ووتريات أحمد فرحات وجيتارات شريف فهمي وإيقاعات عبدالله البلوشي وإشراف الشاعر علي الخوار ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني بإدارة إنتاج من علاء فياض.
الجدير بالذكر أن الأغنية حققت مشاهدات عالية تجاوزت المليون مشاهدة خلال 72 ساعة، وهذا يدل على إحساس الأغنية الذي وصل إلى الجمهور المشتاق للعودة لزمن الفن الأصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر “صباحي انت” لـ راشد الماجد تتجاوز هذا الرقم بوقت قصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.