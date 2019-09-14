في وداع سيمون أسمر.. إليكِ ما قاله النجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ودّع لبنانُ صانعَ النجوم المخرج سيمون أسمر الذي وافته المنية عن عمر ناهز 76 عامًا بعد صراع مع مرض عُضال، في مأتم مهيب أُقيم في كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت بحضور حشد من الشخصيات الفنية، السياسية والاجتماعية. "فوشيا" كان حاضرًا خلال المراسم التأبينية وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.

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