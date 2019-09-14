ديمة الجندي: نسرين طافش مؤذية ولا يمكن أن تكون صديقتي.. وهكذا ردّت الأخيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمت الفنانة السورية ديمة الجندي، مواطنتها الفنانة نسرين طافش، مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تكون صديقتها في يوم من الأيام، نظرًا لأنها تسببت في طلاقها وإيذاء أقرب الناس إليها وهي الفنانة ديمة بياعة.

وقالت الجندي في تصريحات تلفزيونية :"لا يمكن أن تكون صديقتي ولا من الشخصيات المحببة لي.. أما أن تشاركني البطولة في أحد الأعمال فهذا الأمر ليس بيدي ولكنني في الغالب سأعتذر عن المشاركة في أي عمل يجمعني بها".

وأضافت :"هي تسببت في إيذاء أشخاص مقربين إلى قلبي كثير، وأنا لا يناسبني الأشخاص الذين يؤذون الآخرين".

وجاء ذلك ردًا على سؤال الفنان السوري باسم ياخور لها، خلال برنامجه "أكلناها" والذي قال فيه:"أصدرت بيانًا أنت وزوجك بعدما زج باسم نسرين طافش أنها سبب طلاقكما، فهل ممكن نسرين طافش تشاركك البطولة أو تكون صديقتك المقربة".

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ومن جانبها قررت الفنانة نسرين طافش أن لا تقف صامته أمام هذا الهجوم، فقامت بإعادة نشر مقطع فيديو لشاعر يتكلم عن الحاقدين كانت قد نشرته الفنانة شمس الكويتية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام معلقة:"رسالة لكل فاشلة حيوانة او حيوان بشري .. اعتذر من الحيوانات فيهم أخلاق و إنسانية أكثر من بعض الناس .. صح لسان الشاعر أثير التميمي وصح لسانك يا شمس".

وتابعت :"واللي مو عاجبو عندو كذا اوبشن : يدور على غيري يرفعلو نسبة المشاهدة و يصير ترند و يصير إنسان طبيعي و يرتقي من مرتبة مهرج أو أبو بريص إلى مرتبة البشر اعتذر من أبو بريص و مهرجين السيرك أو يبلط البحر أو يشرب من مية البحرأو يشربو سم ".