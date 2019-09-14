تدريبات أكشن مُكثَّفة لـ"هيفاء وهبي" استعدادًا لـ"عقد الخواجة"

قارَبَ أبطال فيلم "عقد الخواجة" على الانتهاء من التحضيرات الأولية للتصوير، واختيار أماكن التصوير وإنهاء كل التعاقدات اللازمة للعمل، حيث يعد هذا العمل من أهم خطوات الفنانة اللبنانة هيفاء وهبي في السينما المصرية، وبخاصة أنه سيعيدها إلى السينما بعد غياب دام خمس سنوات، منذ آخر أعمالها «حلاوة روح».

وأفاد أحد صناع العمل بأن هيفاء وهبي تقوم حاليا بالاستعداد للشخصية التي ستجسدها بالفيلم؛ من خلال عدد من التمارين الرياضية القاسية التي ستضعها في لياقة بدنية عالية، تساعدها على تجسيد دورها بشكل جيد، وأن مخرج العمل حدد الشهر الحالي للبدء في تصوير أول أيام العمل، وذلك بأحد شوارع القاهرة الكبرى، وبعدها سينتقل فريق العمل إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير مجموعة كبيرة من مشاهد الأكشن هناك، ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على الدولة التي سيتوجه لها أبطال العمل.

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وأشار هذا المصدر إلى أن العمل سيشهد الكثير من المفاجآت، خاصة أن أحمد الفيشاوي وأحمد داوود استعدا للعمل بشكل مميز، وأن أحداث العمل تدور حول 3 أشقاء يعيشون في منطقة شعبية، ويتعرضون لأزمة كبيرة تضطرهم للسفر خارج البلاد.

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فيلم «عقد الخواجة» تأليف أمين جمال ومحمد أبوالسعود وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

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