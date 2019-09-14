شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يبدأ التحضيرات الأولية لمسلسله الرمضانى الجديد.. تعرف على صناعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس النجم ياسر جلال في موسم دراما رمضان المقبل لعام 2020، بمسلسل تاريخى من انتاج سينرجى للمخرج حسين المنباوى، وتأليف هانى سرحان، ويعقد جلسات عمل بشكل مستمر للاستقرار على الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل ومن المقرر الإعلان عنهم الفترة المقبلة.

يذكر أن ياسر جلال قدم آخر أعماله "لمس أكتاف" وشارك فى بطولته بجانب ياسر جلال ، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏