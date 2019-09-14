شكرا لقرائتكم خبر عن حصدت 22 مليون مشاهدة فى يوم.. شاهد أغنية Don’t Call Me Angel والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقم قياسى حققته أغنية Don’t Call Me Angel، وأصبحت فى صدارة التريند بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى الأغنية التى يغنيها كل من أريانا غراندي، ومايلى سايروس، ولانا ديل ري.
وحصدت الأغنية 22 مليون مشاهدة فى يوم واحد على موقع الفيديوهات العالمى يوتيوب، ومن المنتظر أن تحقق أضعاف هذا الرقم فى الأيام القليلة المقبلة.
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