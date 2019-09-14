شكرا لقرائتكم خبر عن حصدت 22 مليون مشاهدة فى يوم.. شاهد أغنية Don’t Call Me Angel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقم قياسى حققته أغنية Don’t Call Me Angel، وأصبحت فى صدارة التريند بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى الأغنية التى يغنيها كل من أريانا غراندي، ومايلى سايروس، ولانا ديل ري.

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وحصدت الأغنية 22 مليون مشاهدة فى يوم واحد على موقع الفيديوهات العالمى يوتيوب، ومن المنتظر أن تحقق أضعاف هذا الرقم فى الأيام القليلة المقبلة.