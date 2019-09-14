شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مليون دولار تنتظر فيلمJoker فى أول 3 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الكثير من الصحف الأجنبية افتتاحية كبيرة لفيلم الإثارة والأكشن المرتقب Joker بطولة النجم العالمى جواكين فينيكس، والتى ستتراوح بين 82 : 90 مليون دولار فى الثلاثة أيام الأولى لعرض المحدد له 4 أكتوبر المقبل فى دور العرض العالمى.
ويسرد الفيلم قصة شخصية الجوكر من بدايتها قبل التحول لتكون شخصية شريرة لا تسعى سوى للانتقام، والتى سرعان ما ستشكل شخصيته التى ظهرت فيما بعد داخل فيلم The Dark Knight.
ويضم الفيلم الجديد عددًا كبير من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم بجانب النجم العالمى جواكين فينيكس ، وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم أنه من المقرر عرضه رسميًا بدور السينما فى 4 أكتوبر المقبل.
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