إصابة بالغة للنجم التركي تولجهان سايشمان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان التركي تولجهان سايشمان لإصابات بالغة في ظهره، وهو ما كشفته زوجته ملكة جمال ألبانيا السابقة، الميدا ابازي.

الميدا نشرت صورة صادمة لظهر زوجها، استعرضت فيه الكدمات القوية التي تعرض لها النجم التركي خلال تصوير مسلسله الجديد «البطل»، وكتبت معلقة عليها: «إلى أي حال أوصلتم زوجي؟»، حيث تفاعل فانز النجم التركي مع الصورة بشكل كبير اعربوا فيه عن أمنياتهم بالنجاح والتوفيق لتولجهان في مسلسله الجديد على قدر ما تحمل من آلام.

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يُذكر أن تولجهان وزوجته وافقا على مشاركة رضيعهما «إيفهان» في بطولة مسلسل «البطل»، حيث يجسد دوره في الحقيقة، على أن يكون ابن تولجهان الذي يجسد دور ملاكم، وقد نشر النجم التركي صورة من كواليس التصوير، ظهر فيها يرفع ابنه من داخل الحلبة، وهو ما شوّق وزاد حماس الفانز نحو العمل المنتظر عرضه قريباً.

تولجهان سايشمان احتفل بزفافه على ملكة جمال ألبانيا السابقة، الميدا ابازي بعد قصة حب جمعتهما في حفل خاص جمع أسرتيهما، وأقرب أصدقائهما بلوس أنجلوس فبراير 2017، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «إيفهان» مايو الماضي.