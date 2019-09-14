ظهور نادر لابنة إلهام الفضالة الثالثة.. وتصرف الأخيرة يثير الجدل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادة ما تنشر الفنانة الكويتية إلهام الفضالة صور تجمعها بابنتها الكبرى “منى العتيبي” وابنتها الصغرى “النور”، لكنها لم تنشر أي صور لابنتها الثالثة “الفجر” بعد أن دخلت في مرحلة الشباب.

إلهام شاركت جمهورها بصورة تجمعها بابنتيها “النور” و”الفجر”، في ظهور نادر للأخيرة، إلا أن الفتاة قامت بإخفاء وجهها بحقيبتها، مما أثار الجدل بين الجمهور.

تصرف ابنة الفنانة الكويتية كشف أنها هي من ترفض الكشف عن صورها، وأن لا علاقة لوالدتها الفنانة بذلك.

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يذكر أن الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لم تكشف عن وجه ابنتها الكبرى منى العتيبي إلا بعد حفل زفافها، وقالت: “أنا تونا وافقنا لأن زوجها عندي ووافق أنا طلعت من ذمتي كيفهم”.

وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد كشفت عن خضوعها لعملية تجميل تسببت في تشويه وجهها، حسث قالت أنها خضعت لتقنية “تكساس” من أجل نحت وجهها، وهو ما تسبب في ترهل بجانب وجهها.

إلهام أكدت أن وجهها كان أجمل كثيرا قبل هذه العملية، واستعرضت صورة لوجهها قبل خضوعها للعملية من أجل أن تظهر الفارق.