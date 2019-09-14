شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يكشف تفاصيل اختياره وجوهًا جديدة لمسلسل تليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم أشرف عبدالباقى خوضه تجربة جديدة ضمن أحدث مشاريعه المستقبلية، إذ إنه يستعد خلال الفترة القليلة المقبلة لإقامة اختبارات خاصة بالأطفال لاختيارهم لأحد الأعمال الدرامية.

وقال عبد الباقى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الناس اعتقدت أننى أبحث عن وجوه جديدة بديلة لأبطال مسرح مصر، وهذا غير حقيقى ، فأنا أبحث عن 5 أطفال؛ 3 أولاد وبنتان، عمرهم يتراوح بين 8 : 15 سنة لبطولة مسلسل تليفزيونى، وسأعلن عن تفاصيل التقديم من خلال فيديو على حسابى.

وحذر أشرف عبد الباقى من صفحات تنتحل اسمه وتعلن عن اختبارات للمثيل بمقابل مادى، مضيفا أنه سيعلن عن تفاصيل الكاستينج من خلال فيديو عبر صفحته الرسمية.

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وأوضح عبد الباقى أن استمرار هؤلاء الأطفال معه فى أعماله المقبلة يتوقف على نجاح التجربة، فمثلا "مسرح مصر" لم أكن أتخيل أنها ستستمر لسبع سنوات، ولكن لا أعتقد استمرار تجربة الأطفال طويلا لأنهم سيكبرون يومًا ما.

وكشف عبد الباقى أن المسلسل مختلف عما قدمه من قبل، فهو يعتمد على الإثارة، مع الحفاظ على محتوى المبادئ والمثل، وقال: أود أن أفاجئكم أننى سأشارك كضيف والأطفال هم الأبطال، مع الاستعانة ببعض أبطال مسرح مصر وجريما فى المعادى.