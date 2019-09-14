صورة| هكذا احتفل أحمد خالد موسى بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر المخرج أحمد خالد موسى، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له من كواليس تصوير أحدث أفلامه "لص بغداد".

وكتب "موسى": "عيد ميلادي السعيد في التصوير".

ولد أحمد خالد موسى، في 14 سبتمبر 1986، وهو مخرج مصري، من مواليد محافظة القاهرة، تخرج من الأكاديمية الدولية لعلوم الاعلام، قسم إخراج سينمائي، ويصور حاليا فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام.

يذكر أن أحمد خالد موسي قدم العديد من الأعمال الدرامية منها "بعد البداية، والحصان الأسود، وأبو عمر المصري" إلى جانب فيلم "هروب اضطراري" للنجم أحمد السقا.