بسبب أزمتها المرضية.. رئيس الوزراء الكويتي يوجه رسالة لفجر السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للرسالة التي تلقتها من رئيس الوزراء الكويتي سمو الشيح جابر الصباح.

وجاء في الرسالة التي أرسلها معالي رئيس الوزراء "السيدة الفاضلة فجر عثمان السعيد الموقرة، مع أطيب التمنيات بالشفاء العاجل، من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء.

وعلقت فجر السعيد على الرسالة التي جاءت مصحوبة ببوكية ورد :" سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الموقر، شكرا لك".

وكانت بعض وسائل الإعلام الكويتية، كشفت عن تعرض فجر السعيد لنزيف داخلي أثناء إجرائها عملية جراحية، مما أد إلى تدهور حالتها الصحية، مما استدعي نقلها إلى باريس لاستكمال علاجها.