بوسي تتجول في شوارع إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة بوسي مصورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، أثناء رحلتها في إنجلترا. وظهرت بوسي في الصور بملابس كاجوال، خلال تجولها في شوارع مدينة " أكسفورد". يُذكر أن بوسي، واجهت العديد من الشائعات خلال الأيام الماضية، منها القبض عليها وحبسها ثلاث سنوات بسبب تحريرها شيكات بدون رصيد.

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