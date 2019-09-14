بوسي تتجول في شوارع إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة بوسي مصورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، أثناء رحلتها في إنجلترا.
وظهرت بوسي في الصور بملابس كاجوال، خلال تجولها في شوارع مدينة " أكسفورد".
يُذكر أن بوسي، واجهت العديد من الشائعات خلال الأيام الماضية، منها القبض عليها وحبسها ثلاث سنوات بسبب تحريرها شيكات بدون رصيد.
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