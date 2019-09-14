بعد استشهادهم.. هذه رسالة الفنانة أحلام لجنود الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة أحلام الشامسي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تدعو بها لجنود الإمارات، الذين استشهدوا مساء أمس.

وكتبت أحلام: "‏اللهم أغفر لهم وأرحمهم وعافهم وأعف عنهم، اللهم أنزلهم منازل الشهداء، وأجعلهم في أعالي الجنات مع الأنبياء، وأفرغ الصبر على أهاليهم وذويهم وثبتهم يا رب، استشهاد جنود الإمارات البواسل‬".

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، أمس الجمعة، عن استشهاد 6 من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية، أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).