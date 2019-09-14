محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة أحلام الشامسي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تدعو بها لجنود الإمارات، الذين استشهدوا مساء أمس.
وكتبت أحلام: "اللهم أغفر لهم وأرحمهم وعافهم وأعف عنهم، اللهم أنزلهم منازل الشهداء، وأجعلهم في أعالي الجنات مع الأنبياء، وأفرغ الصبر على أهاليهم وذويهم وثبتهم يا رب، استشهاد جنود الإمارات البواسل".
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، أمس الجمعة، عن استشهاد 6 من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية، أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استشهادهم.. هذه رسالة الفنانة أحلام لجنود الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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