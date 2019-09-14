شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج إلى فريق عمل مسلسل The Stand والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة الأمريكية ووبي جولدبرج إلى مسلسل الدراما الجديد The Stand، ومن المقرر أن تلعب دور البطولة فى العمل بجانب يوفان أديبو وأوين تيج وبراد ويليام هينكي ودانييل سونجاتا.
مسلسل The Stand مقتبس من رواية ستيفن كينجز، ومن المفترض أن يعرض العمل على شبكة CBS خلال العام المقبل، كما كانت أعلنت الشبكة مسبقا عن مجموعة ممثلين هم ا جيمس مارسدن ، أمبر هيرد ، أوديسا يونغ وهنري زاجا، حسبما نشر موقع "deadline".
يدور مسلسل The Stand، الذي كتبه الثنائى جوش بون وبن كافيل، حول رؤية جديدة لـ عالم أهلكه الطاعون وانخرط في صراع عنصري بين الخير والشر، وبالتالي يقع مصير البشرية على أكتاف الأم الضعيفة البالغة من العمر 108 أعوام وبعض من الناجين، وتتجسد أسوأ كوابيسهم في رجل، أطلقوا عليه أسم "رجل الظلام".
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