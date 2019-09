شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكثر من شهرين فى دور العرض.. فيلم The Lion King مازال يحقق إيرادات مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال فيلم الـ Live Action المعاد إنتاجه The Lion King يحقق الإيرادات المرتفعة، حيث حقق مليار و601 مليون دولار منذ طرحه يوم 19 يوليو الماضى، وانقسمت الإيرادات إلى 530 مليون دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومليار و 71 مليون دولار دولار حول العالم.

وبذلك يكون الفيلم قد تخطى إيرادات فيلم The Beauty And The Beast، عالميا ومحليا، حيث وصلت إلى مليار و 264 مليون دولار أمريكى.

ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.