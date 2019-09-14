شكرا لقرائتكم خبر عن شيويتيل إيجيوفور ينضم لبطولة الفيلم الجديد Infinite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل شيويتيل إيجيوفور إلى الممثل العالمى مارك والبرج، ليشاركه بطولة الفيلم الجديد الذى سيطرح بعنوان Infinite ، ومن المقرر أن يتولى إخراجه أنطوان فوكوا مخرج فيلم The Equalizer 2، وسيبدأ صناع الفيلم تصويره نهاية الشهر المقبل، على أن يعرض فى 7 أغسطس عام 2020.

ويستند الفيلم الجديد على رواية "أريك ميكارينز" التى تحمل اسم The Reincarnationist Papers، والتى تركز على مجتمع سرى للأشخاص الذين يمتلكون خلفية عن حياتهم السابقة بعد محو ذاكرة الجميع، وسيجسد والبرج شخصية شخص مضطرب تطارده ذكرياته فى الماضى التى مضى عليها قرون عده.

لم تكن تلك هى المشاركة الأولى للممثل العالمى مارك والبرج مع المخرج العالمى أنطوان فوكوا، فقد تشاركا عام 2007 فى فيلمهما الشهير Shooter الذى نجح فى حصد إيرادات بلغت 100 مليون دولار بتكلفة لم تتخطى الـ 5 ملايين دولار.