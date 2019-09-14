بالصور|سقوط إنجي المقدم و"رمضان" كاد يتسبب في كارثة.. أبرز لقطات مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انتهى منذ قليل حفل مهرجان القنوات الفضائية، الذي شهد تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام، عن أعمالهم المتميزة خلال هذا العام.

وشهد الحفل تكريم كوكبة من النجوم، منهم الفنان محمد رمضان عن دوره في مسلسل "زلزال"، والفنانة دنيا سمير غانم عن دورها في مسلسل "بدل الحدوتة 3"، والفنانة صفية العمري عن مجمل أعمالها، وتكريم الفنانة إسعاد يونس كأفضل إعلامية عن برنامج "صاحبة السعادة".

وشهد الحفل العديد من اللقطات، نرصدها لكم في النقاط التالية:

- حالة من الفوضى تسبب فيها الفنان محمد رمضان عقب وصوله للسجادة الحمراء، بسبب تدافع القنوات الفضائية والمصورين عليه، وكادت هذه الفوضى أن تتسبب في كارثة بعد أن سقط الحاجز الحديدي الذي يفصل بين الإعلاميين وممر النجوم على السجادة الحمراء.

-قال الفنان محمد رمضان، خلال تكريمه عن دوره في مسلسل "زلزال": "فخور بأول مهرجان أحضره بعد انتهاء التجنيد، وفخور بوجودي في الجيش وخاصة الصاعقة المصرية، وبشكر جمهوري، ولا أعرف لماذا لا يختارني النقاد في الجوائز".

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-سقطت الفنانة إنجي المقدم، على الأرض، أثناء صعودها على لمسرح، لتسلمها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "ولد الغلابة"، من مهرجان القنوات الفضائية.

-أهدى الفنان اللبناني رامي عياش جائزته "افضل مطرب لبناني"، إلى المخرج الراحل سيمون أسمر.

- ظهر الفنان الشاب علي الطيب بـ"عكاز" أثناء تسلمه جائزة أفضل ممثل شاب، عن دوره في مسلسل "أهو دا اللي صار"، وذلك بسبب إجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي.

-أهدت الفنانة دنيا سمير غانم، جائزة أفضل ممثلة، التي حصلت عليها منذ قليل ضمن حفل مهرجان الفضائيات العربية، إلى شقيقتها إيمي.

-حصل الفنان والسيناريست تامر فرج، عن جائزة المهرجان الخاصة عن دوره في مسلسل "طلعت روحي"، وقال فرج خلال تكريمه : "من ١٠ سنين غيرت كاريري من مرشد سياحي لممثل وكنت بتفرج على الدورة الأولى من المهرجان، وقلت في يوم هتكرم في المهرحان، ودي أول جائزة بعد الجامعة وأنا سني ٤٤ سنة".

-عبرت الفنانة صفية العمري عن سعادتها الكبيرة بتكريمها عن مشوارها الفني، وقالت في كلمتها: "أنا قلبي بيدق أوي من كتر السعادة، أشكر جميع من قام باختياري للحصول على تلك الجائزة لأنكم أدخلتم السعادة لقلبي".