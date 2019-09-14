هكذا احتفلت زوجة يوسف الشريف بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الكاتبة إنجى علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورة تجمعها بزوجها خلال احتفالها بعيد ميلاده الـ41.

وظهرت إنجي مع يوسف أمام تورتة عيد الميلاد، وعلقت قائلة: " كل سنة وأنت طيب وبخير يا حبيبي، ويا رب سنين جاية سعيدة عليك وأنت في أحسن حال، كل سنة وأنت طيب يا زوجي حبيبي".

يذكر أن يوسف يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ41، إذ أنه من موليد 14 سبتمبر 1978.