مؤلف "الفيل الأزرق" يكشف سبب زيارته لطبيب نفسي في عُمر الثامنة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الكاتب والسياريست أحمد مراد، خلال لقائه في برنامج "سهرانين" على قناة ON E، مع الفنان أمير كرارة، إنه يحب الخيال منذ طفولته، مشيرًا إلى أنه من مواليد سنة 1978 حيث لم يكن متاح للأطفال مشاهدة أي محتوى به خيال أو غرائب كونية بخلاف ما يعرضه برنامج "العلم والإيمان" للدكتور مصطفى محمود.

وأضاف مراد خلال الحلقة: "حبي للقصص الخيالية المرتبطة بالظواهر الغامضة، دفع والدتي لعرضي على طبيب نفسي حين كنت في الثامنة من عمري، لكن الطبيب أكد أن حالتي طبيعية لكني أمتلك خيالًا واسعًا.

ويُعرض لمراد حاليا فيلم "الفيل الأزرق2"، من بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري ونيللي كريم، وإخراج مروان حامد.