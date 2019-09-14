بالفيديو.. بلقيس تطرح أحدث كليبتها "تعالى تشوف"

طرحت الفنانة بلقيس أخدث كليبتها بعنوان "تعالى تشوف"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وأغنية "تعالى تشوف" من كلمات سمير المجاري، و ألحان مروان أصيل، و توزيع رشيد محمد علي، والكليب من إخراج عبد الرفيع عبديوي. ألحان مروان أصيل، و توزيع رشيد محمد علي، والكليب من إخراج عبد الرفيع عبديوي. يذكر أن الفنانة بلقيس فتحي طرحت سابقًا أغنية بعنوان "أنا ما أعتقد"، وهي من كلمات أحمد الصانع، و ألحان فايز السعيد، و توزيع زيد عادل، وحققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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