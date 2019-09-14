بالصور.. تامر حسني ومصطفى حجاج يتألقان في أضخم حفل بالشرق الأوسط باستاد القاهرة

شهدت الليلة واحدة من أروع الحفلات الغنائية، على مسرح صالة الهوكي باستاد القاهرة الدولي، والتي تعد أضخم حفلة في الشرق الأوسط.

وافتتح الحفل الفنان مصطفى حجاج، بتقديم باقة لامعة من أبرز أغانيه، والتي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير، ومن بينها: "أنا ابن مصر"، "أنا مش هافية"، "خطوة".

ثم جاءت مفاجأة الحفلة، وهي عرض استعراضي بأغاني النجم العالمي مايكل جاكسون، بالإضافة إلى فقرة الألعاب النارية.

واختتم النجم تامر حسني الحفل، والذي تألق من خلال تقديم باقة من أجمل أغانيه على مدار مشواره الفني، والتي لاقت نجاحات كبيرة من قبل محبينه، وجمهوره، ومن أبرز تلك الأغاني: "يا بنت الايه"، "انا ولا عارف"، كل مرة"، "عيش بشوقك"، "تليفوني رن"، "قرب حبيبي"، "بطلت العالم في النكد"، "يانا يا مفيش"، "ناسيني ليه"، "فاياك أعذار"، "رسمي فهمي نظمي".

وشهد الحفل أيضاً حضور متميز من ألمع نجوم الفن، والرياضة، ومن أبرز الحضور: "واما باند، أحمد صلاح حسني، محمد بركات، رزان مغربي، خالد جواد، الذين تم تكريمهم في أضخم حفل بالأشرق الأوسط، و إهدائهم درع التكريم.

كما تضمن الحفل العديد من المفاجآت، من بينهم حفل الفنان خالد جواد، بالإضافة إلى فقرة تحدث من خلالها الدكتور إسلام محمد، و إسلام وصفي، المتحدثان الرسميان لشركة جينيس.

يذكر أن تواجد العديد من المشادات بسبب تتدافع الجمهور، إلا أن رجال الأمن، و الحراسات الخاصة بذلوا دورآ هامآ في حماية الجمهور.

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