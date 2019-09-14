بالصور .. تامر حسني يحيي أضخم حفل في الشرق الأوسط باستاد القاهرة الدولي

أحيا الليلة النجم تامر حسني حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح صالة الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وذلك وسط عدد ضخم من الجمهور ومحبينه، الذي وصل إلى عشرات الألاف.

وتألق النجم تامر حسني من خلال الحفل بباقة من ألمع أغانيه،

التي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير، ومن بينها: "يا بنت الايه"، "انا ولا عارف"، كل مرة"، "عيش بشوقك"، "تليفوني رن"، "قرب حبيبي"، "بطلت العالم في النكد"، "يانا يا مفيش"، "ناسيني ليه"، "فاياك أعذار"، "رسمي فهمي نظمي".

يذكر أن النجم تامر حسني يتسعد لطرح فيلمه الجديد بعنوان "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، ويزو، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، كميل سلامة.

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