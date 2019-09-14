شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة "ماني" بعد صراع مع سرطان المرئ والان مع التفاصيل

أكدت أسرة الموسيقي الأمريكي "إيدي ماني"، في بيان تداولته وسائل الإعلام الأمريكية، وفاته صباح أمس الجمعة، عن عمر يناهز السبعين، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان المرئ

ووفقًا لتصريحات عائلة الموسيقي الراحل لوكالة رويتر، إنه توفي صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد إصابته بسرطان المريء، وهو الأمر الذي أعلنه إيدي بنفسه خلال حلقة من برنامج لتلفزيون الواقع عنه وعن أسرته يسمى (رييل ماني) أو "ماني الحقيقي".

وقال بيان أسرة الراحل: "بكل أسى تعلن عائلة ماني وفاة إيدي في سلام في ساعة مبكرة هذا الصباح".

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وتعتبر أغنيات "ماني" الراحل علامة في موسيقى الروك والبوب في نهايات السبعينيات وأوائل الثمانينيات ومن أشهر أغانيه (تذكرتان إلى الجنة)، (انتظري يا حبيبتي).

ولد إدوارد جوزيف ماهوني في 21 مارس آذار 1949 في بروكلين بنيويورك وعمل شرطيا لعامين قبل أن يقرر بدء مسيرته الموسيقية في 1968 وانتقل إلى بيركلي في كاليفورنيا حيث بدأ في الغناء في ملاه ليلية محلية وذلك وفقا لسيرته المنشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وغير اسمه في عام 1976 لإيدي ماني وأصدر أول ألبوماته في عام 1977، وباعت ألبوماته في المجمل 28 مليون نسخة.