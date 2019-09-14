نادين نسيب نجيم تفوز بجائزة “أفضل ممثلة عربية” وترفع اسم لبنان عاليًا

متابعة بتجــــــــــــرد: فازت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 خلال فعاليات “مهرجان الفضائيات العربية” بدورته العاشرة. واستلمت نادين جائزتها بحضور كوكبة من الفنانين والنجوم المصريين والعرب في الحفل الذي أقيم مساء 13 أيلول/سبتمبر الجاري في القاهرة. تألقت نادين نسيب نجيم خلال المهرجان بفستان من اللون الذهبي، فبدت كالأميرات وسرقت الأنظار منذ لحظة وصولها إلى مكان الحفل. Advertisements وجاء فوز نادين نسب نجيم بالجائزة بعد تصدّرها المشهد الدرامي خلال السنوات الأخيرة، والنجاح منقطع النظير الذي حققته بدورها في مسلسل “خمسة ونص” خلال شهر رمضان الماضي. تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.

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