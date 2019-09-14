شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وكلمات.. سام سميث يحصد 101 مليون مشاهدة بكليب How Do You Sleep والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم العالمي سام سميث أن يحقق نجاح جديد يضاف لمسيرته الفنية التي ضمت الكثير من الإنجازات، حيث وصلت نسبة مشاهدة كليب " How Do You Sleep " لسام سميث إلى أكثر من 101 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب".

والكليب هو من إخراج جرانت سينجر، و حقق الكليب سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء حول العالم ومن مختلف الأعمار، وتقول كلمات إحدى مقاطع الاغنية :

I’m done hating myself for feeling I’m done crying myself awake I’ve gotta leave and start the healing But when you move like that I just want to stay What have I become? Looking at your phone oh no Love to you is just a game Look what I have done Dialling up the numbers on you I don’t want my heart to break Baby Advertisements How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger I’m hoping that my love will keep you up tonight Baby How do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure I’m hoping that my love will keep you up tonigt Tell me how do you Love will keep you up tonight Tell me how do you Love will keep you up tonight Tell me how do you

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وكلمات.. سام سميث يحصد 101 مليون مشاهدة بكليب How Do You Sleep لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.