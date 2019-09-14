شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وكلمات.. سام سميث يحصد 101 مليون مشاهدة بكليب How Do You Sleep والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم العالمي سام سميث أن يحقق نجاح جديد يضاف لمسيرته الفنية التي ضمت الكثير من الإنجازات، حيث وصلت نسبة مشاهدة كليب " How Do You Sleep " لسام سميث إلى أكثر من 101 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب".
والكليب هو من إخراج جرانت سينجر، و حقق الكليب سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء حول العالم ومن مختلف الأعمار، وتقول كلمات إحدى مقاطع الاغنية :
I’m done hating myself for feeling
I’m done crying myself awake
I’ve gotta leave and start the healing
But when you move like that I just want to stay
What have I become?
Looking at your phone oh no
Love to you is just a game
Look what I have done
Dialling up the numbers on you
I don’t want my heart to break
Baby
How do you sleep when you lie to me?
All that shame and all that danger
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Baby
How do you sleep when you lie to me?
All that fear and all that pressure
I’m hoping that my love will keep you up tonigt
Tell me how do you
Love will keep you up tonight
Tell me how do you
Love will keep you up tonight
Tell me how do you
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