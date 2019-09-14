شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور من اختبارات 152 قطة للمشاركة في فيلم Tales of Terror عام 1962 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر موقع time عدد من الصور من كواليس كاستينج اختيار قطة سوداء للمشاركة في فيلمTales of Terror عام 1962.

وتظهر الصور العديد من اصحاب وصحبات القطط السوداء والتي وصل عددهم الي 152 قطة من القطط السوداء.

وتوضح الصور مدي اهتمام اصحاب القطط السوداء علي التوافد لمقر التصوير، حيث وقف العديد من اصحاب وصحبات القطط السوداء في طابور طويل انتظارا لبدء الاختبارات.

وشارك في الكاستنج العديد من اصحاب القطط السوادء من اعمار مختلفة حيث تظهر الصور اطفال وشيوخ ونساء من طبقات راقية تقف بشكل منتظم في مشهد راقي ومتحضر.