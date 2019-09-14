صور.. تامر حسنى يشعل حفل ستاد القاهرة بأغنية "كفاياك أعذار"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل النجم تامر حسنى حفله المقام حاليا على ملعب الهوكى داخل استاد القاهرة، بأغنية "كفاياك أعذار" وتفاعل معها الجمهور الذى امتلأ عن آخره .

وكان تامر قد افتتح الخفل بأغنية يابنت الإيه كما قدم ثانى أغنياته " كل مرة "وأغنية حبيبى، واغنية عيش بشوقك، وعدد اخر من الاغانى، وسط الألعاب النارية، ومن المقرر أن يقدم تامر عددا كبيرا من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك".

يشار إلى أن النجم تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانه ويزو، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسني ، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامرحسني فيلم آخر بعنوان " مش أنا " قصة و سيناريو و حوار تامرحسني وإخراج ساره وفيق.























