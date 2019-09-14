- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجــــــــــــرد: أطلقت دوقة ساسكس، ميغان ماركل أمس، مجموعة أزياء جديدة، سيتم طرحها للبيع لمدة أسبوعين، وستذهب إيراداتها لمساعدة مؤسسة “سمارت ووركس”، الخيرية، التي تقدم ملابس عالية الجودة، وتدريبا للنساء العاطلات، وذلك لمساعدتهن في مقابلات العمل.
وبحسب “ميرور”، فإن ميغان دعت مجموعة من كبار العاملين، في مجال الأزياء لحضور حفل تدشين مجموعتها الجديدة، التي أطلقتها بالشراكة مع جون لويس، ماركس، سبنسر، جيجاو، ميشا نونو.
ومنحت ميغان كل ضيف من حاضري حفلها حقيبة، يمكنه أخذها معه إلى المنزل، وضعت بها بعض الأشياء التي تبلغ قيمتها 100 جنيه إسترليني، وتضم: “تنت مورد للشفاه، منظف للبشرة، محفظة جلدية، زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام”.
وتضم مجموعة الأزياء التي أطلقتها دوقة ساسكس، حقيبة وفستانا وقميصا أبيض اللون، وبدلة أنيقة، وسيذهب عائد القطع، التي سيتم بيعها من المجموعة خلال الأسبوعين المقبلين إلى جمعية خيرية.
وارتدت ميغان خلال الحفل، بنطالا وقميصا أبيض، كما ارتدت اثنين من قطع المجوهرات التي امتلكتها حماتها الراحلة الأميرة ديانا.
وقالت ميغان خلال الحفل: “منذ الانتقال إلى المملكة المتحدة، كان من المهم للغاية بالنسبة لي أن ألتقي بالمجتمعات، والمنظمات على أرض الواقع، لأؤدي عملا ذا مغزى، وبذل كل ما في وسعي لمساعدتهم على تضخيم تأثيرهم”.
وأضافت: “كل قطعة سيتم بيعها من تلك المجموعة، سيذهب عائدها إلى جمعية خيرية، شكرا للعلامات التجارية الأربع، التي اجتمعت في دعم في هذا المشروع الخاص”.
كانت هذه تفاصيل خبر أسرار الحقيبة التي أهدتها ميغان ماركل لضيوف حفل إطلاق مجموعتها للأزياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.