أسرار الحقيبة التي أهدتها ميغان ماركل لضيوف حفل إطلاق مجموعتها للأزياء

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلقت دوقة ساسكس، ميغان ماركل أمس، مجموعة أزياء جديدة، سيتم طرحها للبيع لمدة أسبوعين، وستذهب إيراداتها لمساعدة مؤسسة “سمارت ووركس”، الخيرية، التي تقدم ملابس عالية الجودة، وتدريبا للنساء العاطلات، وذلك لمساعدتهن في مقابلات العمل.

وبحسب “ميرور”، فإن ميغان دعت مجموعة من كبار العاملين، في مجال الأزياء لحضور حفل تدشين مجموعتها الجديدة، التي أطلقتها بالشراكة مع جون لويس، ماركس، سبنسر، جيجاو، ميشا نونو.

ومنحت ميغان كل ضيف من حاضري حفلها حقيبة، يمكنه أخذها معه إلى المنزل، وضعت بها بعض الأشياء التي تبلغ قيمتها 100 جنيه إسترليني، وتضم: “تنت مورد للشفاه، منظف للبشرة، محفظة جلدية، زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام”.

وتضم مجموعة الأزياء التي أطلقتها دوقة ساسكس، حقيبة وفستانا وقميصا أبيض اللون، وبدلة أنيقة، وسيذهب عائد القطع، التي سيتم بيعها من المجموعة خلال الأسبوعين المقبلين إلى جمعية خيرية.

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وارتدت ميغان خلال الحفل، بنطالا وقميصا أبيض، كما ارتدت اثنين من قطع المجوهرات التي امتلكتها حماتها الراحلة الأميرة ديانا.

وقالت ميغان خلال الحفل: “منذ الانتقال إلى المملكة المتحدة، كان من المهم للغاية بالنسبة لي أن ألتقي بالمجتمعات، والمنظمات على أرض الواقع، لأؤدي عملا ذا مغزى، وبذل كل ما في وسعي لمساعدتهم على تضخيم تأثيرهم”.

وأضافت: “كل قطعة سيتم بيعها من تلك المجموعة، سيذهب عائدها إلى جمعية خيرية، شكرا للعلامات التجارية الأربع، التي اجتمعت في دعم في هذا المشروع الخاص”.