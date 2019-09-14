بعد قصة غرام استمرت 11 عاما.. نجمة “لعبة العروش” تقع في الحب مجددا

متابعة بتجـــــــــــــرد: شوهدت نجمة لعبة العروش البريطانية، “ناتالي دورمر”، وهي تستمتع بقصة غرامها الجديدة مع حبيبها، الممثل “ديفيد أوكس”، بكاليفورنيا، عقب انفصالها عن حبيبها السابق “أنتوني بيرن”، الذي ربطتها به علاقة استمرت 11 عاما.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن النجمة الشقراء، كانت تبدو بحالة معنوية جيدة، بعد وقت قصير من إعلان انفصالها في 9 من شهر ديسمبر الماضي، خلال مقابلة مع صحيفة “نيوستيتسمان”.

وخلال المقابلة، اعترفت “ناتالي” بأن عملها في فيلم “In Darkness” الذي أنتجته ولعبت فيه دور البطولة، وضع ضغوطًا شديدة على علاقتهما، ومن الواضح أن العمل في الفيلم هو السبب الحقيقي، وراء الخلاف الكبير بينهما.

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دورمر، هي ممثلة بريطانية، ولدت في بيركشاير، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال المشاركة في مسرحية (Sweet Nothings) التي عرضت عام 2010، ثم شاركت في نفس العام في فيلم “كابتن أمريكا”.

وبعد فترة قصيرة كسبت ثقة المخرجين مع تزايد شعبيتها والتقييمات الإيجابية، التي حصلت عليها من النقاد ما دفع بشركة “HBO” لاختيارها لتمثيل دور “مارغري تيريل”، في سلسلة صراع العروش في الفترة الممتدة من 2012 حتى 2016.