بلقيس تُغني لأوّل مرّة باللهجة المغربية: “تعالى تشوف”

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة بلقيس فتحي أغنية جديدة باللهجة المغربية تحمل اسم “تعالى تشوف” على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناتها على موقع “يوتيوب” الشهير.
أغنية “تعالى تشوف” من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.
وتعتبر هذه الأغنية الأولى التي تغني فيها بلقيس باللهجة المغربية، وحقق الكليب الخاص بها أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على إتاحة عرضه.
تجدر الإشارة إلى أن بلقيس طرحت خلال الأشهر الماضية أكثر من أغنية وهي “شوف لي حل”، “قالوا أشياء”، “عريسنا”، “ما أعتقد” و”لا تعليق” وحققت جميعها انتشارًا واسعًا ونسب استماع ومشاهدة مرتفعة.
لمشاهدة فيديو كليب “تعالى تشوف”:
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