تامر حسنى يوقف حفله نصف ساعة بسبب تعامل المنظمين مع الجمهور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف النجم تامر حسنى حفله لمدة نصف ساعة المقام حاليا على ملعب الهوكى داخل إستاد القاهرة، بسبب تعامل المنظمين مع الجمهور، وأكد على عدم غنائه إلا فى حالة عدم الاحتكاك بالجمهور، الذى حضر برقم يقارب 60 ألف من جمهورتامر ومحبيه،.

وكان تامر قد افتتح الخفل بأغنية "يابنت الإيه" كما قدم ثانى أغنياته " كل مرة "وسط الألعاب النارية، ومن المقرر أن يقدم تامر عددا كبيرا من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" وشهد الحفل حضور شخصيات عامة.

يشار إلى أن النجم تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانه ويزو، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسني ، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامرحسني فيلم آخر بعنوان " مش أنا " قصة و سيناريو و حوار تامرحسني وإخراج ساره وفيق.























