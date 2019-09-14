شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يحكى موقفا كوميديا مع صديقه الراحل علاء ولى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان أقرب أصدقائى داخل وخارج الوسط الفنى، هكذا يصف الفنان أشرف عبد الباقى صديقه الراحل علاء ولى الدين، الذى كان خبر رحيله صدمة كبيرة له وترك أثرا كبيرا فى نفسيته وصدمة شديدة، ووصف العام الذى رحل فيه بالأسوأ والأصعب .

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فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" ذكر أشرف عبد الباقى موقفا كوميديا جمعه بالراحل علاء ولى الدين قائلا: "أتذكر موقفا كوميديًا، كنا نزور علاء مرسى فى دسوق، والدته كانت عزمانا على أكلة "بط"، ركبنا بيجو 7 راكب، السائق قال لنا "علاء" محسوب بفردين، قلت له: "يعنى إيه يركب بنفرين.. ما إحنا بنركب بيه فى كل حتة".

وأضاف عبد الباقى: "علاء لم يكن يحب السخرية من وزنه رغم أن كل المخرجين يرشحونه فى أدوار البدناء، وكان طيبًا وخيرًا ومتدينًا، أنا اتعلمت منه حاجات كتير فى الدين، ويوم وفاته فى المستشفى الأطباء والممرضات بكوا بكاء شديدًا".