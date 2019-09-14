دنيا سمير غانم تهدي جائزتها بمهرجان الفضائيات لشقيقتها إيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

أهدت الفنانة دنيا سمير غانم، جائزة أفضل ممثلة، التي حصلت عليها منذ قليل ضمن حفل مهرجان الفضائيات العربية، إلى شقيقتها إيمي.

وقالت دنيا سمير غانم في كلمتها: "أهدى الجائزة لأختي إيمي سمير غانم، اللي بشوفها أفضل ممثلة كوميدية في مصر".

وحصلت دنيا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي عرض رمضان الماضي.

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وحضر لمقر حفل الفضائيات العربية عدد من النجوم منهم محمد رمضان، وإسعاد يونس، ومعتصم النهار، والإعلامي عمرو الليثي، ونرمين الفقي، منة فضالي، إدوارد، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والموسيقار هاني مهنا وابنته هنادي، وتامر فرج والمخرج محمد سامي، وإياد نصار.

وتقام فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة، بعد اعتماد المهرجان رسميًا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعة للوزارة.

ويقام مهرجان فضائيات العربية حاليا في أحد فنادق القاهرة الكبرى