ليالي الصيفية| درة ونانسي على البحر وسيرين عبدالنور تستجم مع ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم:

أمينة

نشرت الفنانة أمينة صورة " سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وظهرت أمينة في الصورة أثناء قضاء إجازتها في لندن.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، من جلسة تصوير خضعت لها أمام البحر.

سيرين عبدالنور

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نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة رفقة ابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وظهرت سيرين في الصورة بملابس الصيف، وارتدت نظارة شمسية.

عمر الشناوي

شارك الفنان الشاب عمر الشناوي جمهوره بصورة تجمعه بأصدقائه ومنهم الفنانة هند عبدالحليم، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، وذلك أثناء تواجدهم أمام الشاطئ بإحدى المدن الساحلية، وعلق عمر على الصورة: " الناس الجميلة".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة " سيلفي" ، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، ارتدت فستانًا قصيرًا، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إيطاليا.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بـ" هوت شورت" من أمام البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.