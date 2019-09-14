ليالي الصيفية| درة ونانسي على البحر وسيرين عبدالنور تستجم مع ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.
(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم:
أمينة
نشرت الفنانة أمينة صورة " سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وظهرت أمينة في الصورة أثناء قضاء إجازتها في لندن.
درة
نشرت الفنانة التونسية درة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، من جلسة تصوير خضعت لها أمام البحر.
سيرين عبدالنور
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة رفقة ابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وظهرت سيرين في الصورة بملابس الصيف، وارتدت نظارة شمسية.
عمر الشناوي
شارك الفنان الشاب عمر الشناوي جمهوره بصورة تجمعه بأصدقائه ومنهم الفنانة هند عبدالحليم، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، وذلك أثناء تواجدهم أمام الشاطئ بإحدى المدن الساحلية، وعلق عمر على الصورة: " الناس الجميلة".
نرمين ماهر
نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة " سيلفي" ، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، ارتدت فستانًا قصيرًا، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إيطاليا.
نانسي عجرم
نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بـ" هوت شورت" من أمام البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.
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