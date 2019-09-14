ميرهان حسين بـ"الأبيض والأسود" وإطلالة مميزة لنانسي عجرم.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: نوال الزغبي نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وظهرت نوال في الصورة بإطلالة كاجوال وارتدت نظارة شمسية. هايدي موسى نشرت الفنانة هايدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وظهرت هايدي في الصورة بإطلالة جذابة، وشعر بني طويل. ياسمين كساب نشرت الفنانة ياسمين كساب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وظهرت فيها من داخل سيارتها. ديانا كرازون نشرت الفنانة اللبنانية ديانا كرازون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية من اللونين الأبيض والأسود. إيمان سلامة Advertisements نشرت الفنانة إيمان سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، نالت الصورة إعجاب جمهورها. ميرهان حسين نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة بـ"الأبيض والأسود"، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، ومكياج ملائم ، ونالت الصور إعجاب جمهورها. محمد رجب نشر الفنان محمد رجب صورة " سيلفي" تجمعه بالفنانة إيمان العاصي، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب جمهوره. ناردين فرج نشرت الإعلامية ناردين فرج صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ارتدت " جيمبسوت" أسود، نالت الصورة إعجاب جمهورها. سارة الشامي نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت يإطلالة كاجوال، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. نانسي عجرم نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أصفر مشجر وسط الأشجار، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

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