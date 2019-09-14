سقوط إنجي المقدم وظهور فنان بـ"عكاز".. في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - ضياء مصطفى:

تصوير محمود عبدالناصر:

سقطت الفنانة إنجى المقدم، على الأرض، أثناء صعودها على مسرح، لتتسلم جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "ولد الغلابة"، خلال حفل مهرجان القنوات الفضائية.

كما ظهر الفنان الشاب علي الطيب بـ"العكاز"، وذلك بعد إجرائه لعملية جراحية في الرباط الصليبي، خلال الأيام الماضية.

ويذكر أن "الطيب" حصل على جائزة أحسن وجه شاب، عن دوره في مسلسل "أهو دا اللي صار".

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بينما غاب عن التكريم الفنان الحفل كريم عفيفي الذي حصل على نفس الجائزة عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة".

وحضر لمقر حفل الفضائيات العربية عدد من النجوم منهم محمد رمضان، وإسعاد يونس، ومعتصم النهار، والإعلامي عمرو الليثي، ونرمين الفقي، منة فضالي، إدوارد، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والموسيقار هاني مهنا وابنته هنادي، وتامر فرج والمخرج محمد سامي، وإياد نصار.

وتقام فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة، بعد اعتماد المهرجان رسميًا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعة للوزارة.

ويقام مهرجان فضائيات العربية حاليا في أحد فنادق القاهرة الكبرى.