بعد إعلانه أسباب ابتعاده عن الملاعب.. أمير طعيمة لمؤمن زكريا: "خلي ثقتك في ربنا كبيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص الشاعر أمير طعيمة، على مؤازرة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والدعاء له، عقب إعلانه عن الأزمات النفسية التي أبعدته عن الملاعب خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وكتب أمير، عبر حسابه على "تويتر": "إن شاء الله يا مؤمن تعود قريبا أفضل من الأول، خلي ثقتك في ربنا كبيرة، و أن شاء الله نشوفك في الملعب قريب جدا، #أدعم_مؤمن_زكريا".

وكان مؤمن زكريا، كشف عبر برنامج"اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر"، أمس الخميس، عن الأسباب التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية، وذلك لمرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية.