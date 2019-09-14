حضور فني خجول في وداع سيمون أسمر وهذا ما قالته نجوى كرم وراغب علامة عنه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 01:44 صباحاً - ودع لبنان عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، المخرج سيمون أسمر بمأتم رسمي خجول في كاتدرائية مار جرجس - وسط بيروت غاب عنه أسماء كبيرة كان للراحل الفضل في اكتشافها من خلال برنامج "ستوديو الفن".

وبالرغم من مراهنة البعض على عدم حضور النجم وائل كفوري إلا أنه كان من أول الحاضرين الذي وصل إلى الكنيسة عند بدء مراسم الصلاة على جثمان الراحل وبعدها رحل وائل بعد انتهاء القداس دون الإدلاء بأي تصاريح كعادته.

راغب علامة ووائل كفوري والنائب حكمت ديب



ومن النجوم الذين حضروا أيضاً ماجدة الرومي، راغب علامة، نجوى كرم، مادونا، غسان صليبا، عبد الكريم الشعار، ايلي ايوب، وفاء طربيه، ميشال قزي، نقولا الأسطا، جورجيت جباره وجهاد الأطرش، الإعلاميين: جيزيل خوري، نيشان ديرهاروتيان، انابيلا هلال وأرزة الشدياق، رئيس "المؤسسة اللبنانية للارسال" بيار الضاهر، عائلة الفقيد وحشد من الفنانين والإعلاميين.

وسجل أيضاً غياب لبعض النجوم واكتفوا بإرسال أكاليل من الورود إلى الكنيسة كالفنانة سميرة توفيق والمدير التنفيذي في روتانا سالم الهندي وعاصي الحلاني الذي تعذر حضوره بسبب وضعه الصحي والذي لا يزال يقبع بسببه في المستشفى.

ماجدة الرومي وراغب علامة



أما الفنانة اليسا التي تعذر غيابها هي الفنانة الوحيدة التي كتبت عبر حسابها على "تويتر" تغريدة وداع بحق سيمون قالت فيها "يا ريت قدرت كون بوداعك يا إستاذ... كل هالناس عم تودعك بحزن وكلنا حاسين إنو في شي نقص منّا مع رحيلك. عم صليلك وعم بدعي لعيلتك بالصبر عا غيابك".

"الخليج 365 نت" كانت حاضرة في المأتم الذي جهز لوداع سيمون أسمر وهذا أبرز الكلمات التي قالها نجوم الفن عن الراحل. كما تحدثنا معهم عن النصائح التي وجهها لهم أسمر ولا يمكن أن ينسوها.



نجوى كرم: كلام سيمون أسمر كان حكماً



نشعر بالحزن الكبير لفراقه والفن تشعر أنه غدار وفيه نوع من قلة الوفاء، يأخذ أشخاص عمالقة ومبدعين مثل سيمون اسمر. وتابعت " ذكراه خالدة بأعماله ولكن يعز علينا أن نتفارق بالجسد".

نجوى كرم



وعن النصيحة التي وجهها الراحل لـ نجوى قالت "كل كلامه كان حكما ومفيدا للجميع ولكل شخص غنى أمامه، فهذا العملاق الكبير كان موجوداً على الساحة لصقل مواهب كل من تعامل معه".

كما نشرت نجوى منذ قليل عبر حسابها على "تويتر" تغريدة أرفقتها بصورة لها من مراسم تشييع الراحل "ضَوّا بالفنّ عالأسلوب الراقي بكل جوانبو.. كان يجَمّل الحلى تَنقطف ثمارو.. هيك فَرْجا #لبنان الحلو بعزّ القصف والحروب.. ضَوّوا عالحلو إذا بدنا لبنان حلو..".



مادونا: تعلمنا من الراحل الصبر



الليدي مادونا قالت "رحم الله سيمون أسمر. أتذكر اليام الجميلة التي قضيناها معا وعندما كنا نشعر بالتعب يقول لنا اصبروا ولا تحزنوا وأن لا نتطلع إلى الوراء بل نتقدم إلى الأمام لأن الحياة قصيرة ولا تستحق الحزن.

الليدي مادونا



وعن نصيحة سيمون لها قالت "كان دائماً يطلب مني أن أبقى كما أنا أتمتع بالقلب الجميل، لأن الله يحب الإنسان أن يكون على هذا الشكل".

وختمت قائلة " من خلف ما مات وابنه بشير مخرج وانشالله أولاده يتابعون رسالته الجميلة .



ماجدة الرومي: كان ينصحني بعدم تقليد أحد



الفنانة ماجدة الرومي قالت "برحيل سيمون تشعر أن أن مجد الدنيا فانٍ، فالراحل كان فناناً شاغل الناس وبهرنا لسنوات أمام شاشة التلفاز من خلال برامجه الرائعة فهو لا يُنسى وكلما ذكر تاريخ الفن اللبناني سيتم ذكر اسمه الخالد.

ماجدة الرومي وراغب علامة



وعن نصيحة سيمون لها قالت "قال لي الكثير. على كل شخص أن لا يقلّد أحداً كانت واحدة من أشهر النصائح التي قالها لي".

Advertisements



راغب علامة: نصائحه لنا كانت في مكانها



الفنان راغب علامة قال "مثل سيمون أسمر لا يمكن أن يتكرر، ورحيله يشكل خسارة كبيرة لنا ولبلدنا لبنان".

وعن نصيحة الراحل له قال "كان يعطيني نصائح كثيرة لا تعد، منها كيف يجب أن أغني وأقف على المسرح، وأيضاً كيف يجب أن أتعامل مع الجمهور ، وكل تكنيك له علاقة بمجالنا الفني كان دائماً يعطيه في مكانه".

غسان صليبا



غسان صليبا: سيمون أسمر مفضل على الكثيرين



الفنان غسان صليبا قال "رحيله خسارة للتلفزيون وللفن بشكل عام وهو أعطى الشاشة أجمل البرامج ويكفي برنامج "ستوديو الفن" الذي قدم للعالم العربي أهم النجوم وهو مفضل على كثر من هؤلاء، وستبقى أعماله خالدة وسيذكرها التاريخ.



وليد توفيق: سيمون أسمر أكاديمية بحد ذاته



الفنان وليد توفيق قال "ودعنا أخ كبير لنا وحتى في إفلاسه كان كريماً ، ويملك ذكاء مخيفا وكان يخاف علينا مثل أسرته ونواسي عائلته وكل الفنانين لأنه أكاديمية كان باستطاعته أن يقوم ما يعجز أكثر من 20 شخصاً على القيام به".

الفنان وليد توفيق



وعن نصيحته له " كان يقول لي تعلم المزيد وارتدي الثياب الجميلة،ولكن حظي كان سيئاً كونني لم أتعاون معه سوى لعام واحد فقط، وبعدها غادرت إلى مصر ولكن كنت مع كل زيارة إلى لبنان أطل كالملك في برامجه.



فلة الجزائرية: هو من اختار لي مخرج كليب "تشكرات"



فلة الجزائرية قالت "وداعاً أيها المبدع وأهني لبنان بالتاريخ الذي تركته له وانشالله نتلاقى في الجنة".

ولم تنس فلة احتضان سيمون لها بعد مجيئها نمن الجزائر، وغنت لأعوام في نهر الفنون الذي كان ملتقة لكل الفنانين. وتابعت: "هو من اختار لي طوني قهوجي ليخرج لي كليب "تشكرات".

فلة الجزائرية



وعند الخامسة والنصف بعد ظهر اليوم، وصل جثمان الراحل الى بلدته غزير، حيث استقبله اهالي البلدة امام مبنى البلدية، وقرعت اجراس الكنائس، وحمل المشاركون النعش على الأكتاف متوجهين الى كنيسة السيدة الحبشية حيث ووري في مدافن العائلة.

المزيد من اللقاءات مع النجوم الذين رووا أجمل ذكرياتهم مع الراحل تتابعونها قريباً عبر "الخليج 365"

يعقوب شاهين خلال تسجيل أغنية "دلِّل": أختار أحلام وهذا رأيي بوائل كفوري

فيديو وصور: دموع هنا الزاهد ورقصاتها تشعل حفل زفافها على أحمد فهمي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"