شاهد: لأول مرة.. دينا الشربيني تخرج عن صمتها وتعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

خرجت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن صمتها للمرة الأولى، وأعلنت زواجها من عمرو دياب بعد رحلة من الشائعات. وأوضحت في بيان لمكتبها الإعلامي، أنها تزوجت بالفعل من عمرو دياب، وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو لعمرو دياب، أثناء إحيائه إحدى حفلات الزفاف، بفندق في القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وأظهر الفيديو، دياب وهو بجانب العروسين، ويغني أغنية “يوم تلات” وينادي على زوجته الفنانة دينا الشربيني، ليظهر في الفيديو صوت الإعلامية بوسي شلبي، وهي تقول: “قولي له أنتي بالثلاث بنات”.