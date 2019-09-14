ميثا محمد ومشاعل الشحي يشعلان مواقع التواصل الاجتماعيّ بسبب فيديو.. والأخيرة مُنهارة!

تصدّر اسم الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي ومواطنتها ميثا محمد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار فيديو قام أحد الأشخاص بتصويره لهما بدون علمهما تظهران فيه بدون حجاب وغير محتشمات بحسب روّاد تويتر. وهو ما آثار حالة جدل كبيرة بين روّاد هذه المواقع، ليتحوّل اسمهما إلى ترند ويتصدّران محركات البحث في غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات المتضاربة، ما بين المنتقدة والساخرة، مُتساءلين عن كيفية تسريب فيديو خاصّ، واتّهم البعض تعمّد الشحي إثارة الجدل حولها واستغلال الأمر.

وأعربت مشاعل عن غصبها وحزنها الشديد لانتشار هذا الفيديو، موضحة أن هناك أحد الأشخاص صورها دون علمها ونشره. ودافعت عن نفسها، من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” قائله: “طول عمري تربيت ع الحشمه وعمري ما طلعت من بيتي بدون ما احتشم اخر شي حد يصورني و يطلعني بهذا المنظر اللي فعلاً كسرني يارب خذ حقي.. حرقت قلبي ياعسى ربي يحرقك”. وتابعت:”اللهم إني غلبت ف أنصرني يا الله وحسبيه الله ونعم الوكيل”. أما زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، فنشر حبر حسابه في سناب شات مُتضامنًا مع زوجته:” الله يحرق قلبك مثل ماحرقت قلب زوجتي.. اللهم انك وعدتنا ان لا ترد للمظلوم دعوة فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك “.