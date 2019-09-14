سيد رجب يحصل على جائزة الإبداع الخاصة بمهرجان الفضائيات العربية



حصل الفنان سيد رجب، على جائزة الإبداع الخاصة، وذلك خلال حفل مهرجان الفضائيات العربية المقام بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة

ويشار إلى ان أنطلق منذ قليل، مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة، وذلك في إحدى الفنادق الكبرى

المطلة على نهر النيل بوسط القاهرة.ويذكر ان تنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى ثلاثة جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة.