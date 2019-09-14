أحمد عبدالعزيز يحصل على جائزة الإبداع الفني بمهرجان الفضائيات

حصل الفنان أحمد عبدالعزيز، على جائزة الإبداع الفني، وذلك خلال حفل مهرجان الفضائيات العربية المقام بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

ويشار إلى ان أنطلق منذ قليل، مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة، وذلك في إحدى الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل بوسط القاهرة.

ويذكر ان تنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى ثلاثة جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم في مختلف المجالات.

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